Франція

Француз буде грати під "десяткою".

Парі Сен-Жермен проводить дуже потужне поточне трансферне вікно цього літа, тому у складі відбуваються часті зміни. Отже, й не дивно, що номери гравців у складі змінюються.

Як повідомляє офіційний сайт Парі Сен-Жермен, новачок команди Усман Дембеле обрав 10 номер, який до цього належав Неймару.

За минулий сезон французький вінгер відіграв 35 матчів, забивши вісім голів та віддавши дев’ять гольових передач.

Нагадаємо, що десятий номер звільнився після того, як Неймар відправився заробляти ще більші кошти в Саудівську Аравію.