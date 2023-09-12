Франція

ПСЖ заробив на продажі італійського хавбека 45 мільйонів євро.

Центральний півзахисник Марко Верратті перейшов із Парі Сен-Жермен до Аль-Арабі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо, прикріпивши відповідне фото.

30-річний італійський хавбек перейшов до катарського клубу на постійній основі.

За інформацією джерела, Аль-Арабі заплатив ПСЖ 45 мільйонів євро за трансфер Верратті.

Марко Верратті виступав за ПСЖ з 2012 року. З того моменту він провів за парижан 416 поєдинків, забив 11 голів, віддав 61 результативну передачу та виграв всі внутрішні трофеї по декілька разів.