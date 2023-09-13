Франція

Ще один італієць претендує на роль керманича французького клубу.

Кандидатом на посаду головного тренера Ліона є не тільки Дженнаро Гаттузо, але і Фабіо Гроссо, повідомляє L'Equipe.

За даними французького видання, саме 45-річний Гроссо є фаворитом у боротьбі за посаду. Зазначається, що Гаттузо був лише вибором за замовчуванням, так як власник Ліона Джон Текстор хотів призначити нового головного тренера ще до недільної гри проти Гавра.

У березні 2021 року Гроссо очолив італійський Фрозіноне. Під його керівництвом клуб досяг підвищення у класі у сезоні 2022/23 і тепер грає у Серії А. З липня 2023 року Гроссо не має роботи.

За даними L'Equipe, на посаду головного тренера Ліона також претендують керманич французького Ред Стара Хабіб Бейе та ще один спеціаліст, ім'я якого поки не розголошується.

Варто зазначити, що Гроссо виступав за Ліон протягом двох років (з липня 2007 до вересня 2009).