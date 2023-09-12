Італійський фахівець очолить "ткачів" — залишилося узгодити останні деталі угоди.
Дженнаро Гаттузо, Getty Images
12 вересня 2023, 09:25
Колишній головний тренер Мілана та Наполі Дженнаро Гаттузо незабаром очолить Ліон. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.
За інформацією джерела, сторони фактично домовилися про контракт і залишилося узгодити лише останні деталі угоди.
Зазначається, що керівництво "ткачів" хоче якнайшвидше представити Гаттузо гравцям, щоб команда розпочала підготовку до найближчого матчу проти Гавра у Лізі 1 (17 вересня).
Раніше повідомлялося, що Ліон вирішив звільнити Лорана Блана за незадовільні результати на старті сезону. Після чотирьох турів Ліон посідає останнє місце у Лізі 1.
Останнім місцем роботи Гаттузо була Валенсія, а до цього він очолював Мілан, Наполі, Пізу, Палермо, ОФІ та Сьон.