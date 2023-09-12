Франція

Італійський фахівець очолить "ткачів" — залишилося узгодити останні деталі угоди.

Колишній головний тренер Мілана та Наполі Дженнаро Гаттузо незабаром очолить Ліон. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, сторони фактично домовилися про контракт і залишилося узгодити лише останні деталі угоди.

Зазначається, що керівництво "ткачів" хоче якнайшвидше представити Гаттузо гравцям, щоб команда розпочала підготовку до найближчого матчу проти Гавра у Лізі 1 (17 вересня).

Раніше повідомлялося, що Ліон вирішив звільнити Лорана Блана за незадовільні результати на старті сезону. Після чотирьох турів Ліон посідає останнє місце у Лізі 1.

Останнім місцем роботи Гаттузо була Валенсія, а до цього він очолював Мілан, Наполі, Пізу, Палермо, ОФІ та Сьон.