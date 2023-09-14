Проблеми для ПСЖ перед стартом Ліги чемпіонів.
Марко Асенсіо, Getty Images
14 вересня 2023, 09:34
Для іспанського нападника французького Парі Сен-Жермен Марко Асенсіо міжнародна футбольна павза завершилась достроково через травму, отриману в матчі проти Грузії (7:1).
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І хоча одразу після гри лікарі та головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте не квапились із передчасними прогнозами щодо стану 27-річного виконавця, проте згодом результати обстежень почали непокоїти чемпіонів Франції.
Наразі йдеться про те, що період відновлення форварда складатиме, щонайменше, один місяць, хоча в своєму першому прес-релізі оцінив цей термін "кількома тижнями".
Таким чином Асенсіо пропустить важливі ігри чемпіонату проти Ніцци та Марселя, а також стартову гру Ліги чемпіонів УЄФА проти дортмундської Боруссії.
На новому робочому місці Марко забив два голи та віддав один гольовий пас у трьох матчах.