Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 8 вересня 2023 року, 19:00.

У рамках п'ятого туру відбору на ЄВРО-2024 в групі А між собою зустрілися національні збірні Грузії та Іспанії.

У результаті цього протистояння команда Луїса де ла Фуенте катком проїхалась по колись "надійному" захисту колективу Віллі Саньйоля, відправивши у ворота суперника аж сім м'ячів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Грузія — Іспанія у 5 турі відбору на ЄВРО-2024:

Грузія — Іспанія 1:7

Голи: Чакветадзе, 48 — Мората, 22, 40, 65, Кверквелія, 27 (авт.), Ольмо, 38, Вільямс, 68, Ямал, 74



Грузія: Мамардашвілі — Гочолеішвілі (Сазонов, 77), Кашия, Кверквелія, Азарові (Двалі, 60) — Гагнідзе (Меквабішвілі, 46), Лобжанідзе (Давіташвілі, 46), Абурджанія (Чакветадзе, 46), Кітеішвілі — Мікаутадзе, Кварацхелія.



Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Гая — Гаві, Родрі (Субіменді, 72), Руїс — Асенсіо (Вільямс, 44), Мората (Хоселу, 72), Ольмо (Ямал, 44).



Попередження: Абурджанія, Кашія, Кітеішвілі, Чакветадзе — Гаві, Субіменді