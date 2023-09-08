Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 8 вересня 2023 року, 19:00.
Грузія — Іспанія, getty images
08 вересня 2023, 22:22
У рамках п'ятого туру відбору на ЄВРО-2024 в групі А між собою зустрілися національні збірні Грузії та Іспанії.
У результаті цього протистояння команда Луїса де ла Фуенте катком проїхалась по колись "надійному" захисту колективу Віллі Саньйоля, відправивши у ворота суперника аж сім м'ячів.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Грузія — Іспанія у 5 турі відбору на ЄВРО-2024:
Грузія — Іспанія 1:7
Голи: Чакветадзе, 48 — Мората, 22, 40, 65, Кверквелія, 27 (авт.), Ольмо, 38, Вільямс, 68, Ямал, 74
Грузія: Мамардашвілі — Гочолеішвілі (Сазонов, 77), Кашия, Кверквелія, Азарові (Двалі, 60) — Гагнідзе (Меквабішвілі, 46), Лобжанідзе (Давіташвілі, 46), Абурджанія (Чакветадзе, 46), Кітеішвілі — Мікаутадзе, Кварацхелія.
Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Гая — Гаві, Родрі (Субіменді, 72), Руїс — Асенсіо (Вільямс, 44), Мората (Хоселу, 72), Ольмо (Ямал, 44).
Попередження: Абурджанія, Кашія, Кітеішвілі, Чакветадзе — Гаві, Субіменді