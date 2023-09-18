Чемпіон Європи буде дублером у французькому клубі.
Сальваторе Сірігу, фото Ніцца
18 вересня 2023, 19:41
Досвідчений італійський голкіпер Сальваторе Сірігу приєднався до Ніцци, повідомляє офіційний сайт французького клубу.
36-річний Сірігу приєднався до нового клубу на правах вільного агента. Він підписав контракт, розрахований до липня 2024 року.
У клубі вважають, що досвід італійця допоможе двом іншим, достатньо молодим голкіперам. Зараз основним гравцем є 23-річний поляк Марцин Булка.
У 2011 році Сірігу приєднався до ПСЖ, з яким здобув 13 трофеїв, перш ніж перейти до Торіно у 2017 році. У минулому сезоні він виступав у складі Фіорентини, де провів лише дві гри, в яких пропустив двічі.