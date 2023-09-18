Франція

Чемпіон Європи буде дублером у французькому клубі.

Досвідчений італійський голкіпер Сальваторе Сірігу приєднався до Ніцци, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

36-річний Сірігу приєднався до нового клубу на правах вільного агента. Він підписав контракт, розрахований до липня 2024 року.

✍️ 𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 🔴⚫️



L’#OGCNice a le plaisir d’enregistrer la signature de Salvatore Sirigu ! pic.twitter.com/xDlJe86Vu4 — OGC Nice (@ogcnice) September 18, 2023

У клубі вважають, що досвід італійця допоможе двом іншим, достатньо молодим голкіперам. Зараз основним гравцем є 23-річний поляк Марцин Булка.

У 2011 році Сірігу приєднався до ПСЖ, з яким здобув 13 трофеїв, перш ніж перейти до Торіно у 2017 році. У минулому сезоні він виступав у складі Фіорентини, де провів лише дві гри, в яких пропустив двічі.