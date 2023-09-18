Франція

УЄФА уважно стежить за трансферами "парижан".

Під час трансферного вікна чемпіон Франції ПСЖ достатньо вигідно продав декількох свої гравців до катарських клубів. Мова йде про Абду Діалло та Марко Верратті за яких Аль-Арабі віддав 15 та 45 млн. євро відповідно. Також, сьогодні, Юліан Дракслер за 20 млн. євро офіційно перейшов у ще один катарський клуб Аль-Ахлі.

Найближчим часом ці три трансфери до катарських клубів будуть ретельно вивчені органом фінансового контролю клубів УЄФА (ICFC). Про це повідомляє L’Equipe.

Експерти з фінансового фейр-плей можуть не врахувати суми від цих трансферів у звітності клубу, якщо вважатимуть, що угоди вчинені між пов'язаними сторонами, а завищені суми використовуються для обходу зобов'язань щодо балансування рахунків клубу.