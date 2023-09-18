УЄФА уважно стежить за трансферами "парижан".
Нассер Аль-Хелайфі та Боб Бесседік, Getty Images
18 вересня 2023, 23:03
Під час трансферного вікна чемпіон Франції ПСЖ достатньо вигідно продав декількох свої гравців до катарських клубів. Мова йде про Абду Діалло та Марко Верратті за яких Аль-Арабі віддав 15 та 45 млн. євро відповідно. Також, сьогодні, Юліан Дракслер за 20 млн. євро офіційно перейшов у ще один катарський клуб Аль-Ахлі.
Найближчим часом ці три трансфери до катарських клубів будуть ретельно вивчені органом фінансового контролю клубів УЄФА (ICFC). Про це повідомляє L’Equipe.
Експерти з фінансового фейр-плей можуть не врахувати суми від цих трансферів у звітності клубу, якщо вважатимуть, що угоди вчинені між пов'язаними сторонами, а завищені суми використовуються для обходу зобов'язань щодо балансування рахунків клубу.