Катарський клуб нарешті представив німецького вінгера.
Юліан Дракслер, фото Аль-Ахлі
18 вересня 2023, 19:23
Лівий вінгер Юліан Дракслер приєднався до Аль-Ахлі, повідомив офіційний сайт катарського клубу.
Ексгравець ПСЖ підписав з новим клубом контракт, розрахований до липня 2025 року. За даними порталу transfermarkt, парижани отримали за 29-річного німця 9 мільйонів євро.
За ПСЖ Дракслер відіграв 198 матчів, в яких відзначився 26 голами та 41 асистом. Останній сезон він провів в оренді у лісабонській Бенфіці, де провів 18 ігор, забивши 2 м'ячі.