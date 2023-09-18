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Катарський клуб нарешті представив німецького вінгера.

Лівий вінгер Юліан Дракслер приєднався до Аль-Ахлі, повідомив офіційний сайт катарського клубу.

Ексгравець ПСЖ підписав з новим клубом контракт, розрахований до липня 2025 року. За даними порталу transfermarkt, парижани отримали за 29-річного німця 9 мільйонів євро.

Welcome 𝓙𝓾𝓵𝓲𝓪𝓷 𝓓𝓻𝓪𝔁𝓵𝓮𝓻 💚🤍 pic.twitter.com/0NZLIGxTW5 — النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) September 18, 2023

За ПСЖ Дракслер відіграв 198 матчів, в яких відзначився 26 голами та 41 асистом. Останній сезон він провів в оренді у лісабонській Бенфіці, де провів 18 ігор, забивши 2 м'ячі.