Франція

Ще один французький клуб може змінити головного тренера.

Іспанець Марселіно може залишити марсельський Олімпік після лише семи офіційних матчів, повідомляє французьке видання L'Equipe.

58-річний спеціаліст очолив Марсель у липні 2023 року, замінивши на цій посаді хорвата Ігора Тудора. Повідомляється, що іспанець заявив гравцям про свій відхід сьогодні вранці, 19 вересня, у роздягальні клубу.

Під керівництвом Марселіно Олімпік втратив шанси на виступи у груповому етапі Ліги чемпіонів, драматично поступившись грецькому Панатінаїкосу. Сезон у Лізі 1 Марсель розпочав відносно непогано, здобувши 9 очок у 5 матчах, жодного разу не програвши.

Якщо інформація стосовно Марселіно підтвердиться, то команду має тимчасово очолити радник президента Пабло Лонгорії легендарний француз Жан-П'єр Папен.

Нагадаємо, нещодавно тренера змінив ліонський Олімпік.