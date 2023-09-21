"Парижани" не хочуть відпускати свого основного воротаря.
Доннарумма, Getty Images
21 вересня 2023, 14:45
ПСЖ хоче зберегти у своєму складі воротаря Джанлуїджі Доннарумму. Про це у своєму твіттері повідомляє
інсайдер Екрем Конур.
За даними джерела, керівництво "червоно-синіх" найближчими днями зв'яжиться з представниками футболіста для обговорення нового контракту.
Діюча угода італійця з ПСЖ розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює гравця у 45 млн. євро.
У цьому сезоні Доннарумма провів за клуб шість матчів у двох з яких відіграв на нуль.
У вівторок, ПСЖ переміг Боруссію Дортмунд у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Відео огляд цього матчу можна подивитися
на нашому сайті.