Франція

"Парижани" не хочуть відпускати свого основного воротаря.

ПСЖ хоче зберегти у своєму складі воротаря Джанлуїджі Доннарумму. Про це у своєму твіттері повідомляє інсайдер Екрем Конур.

За даними джерела, керівництво "червоно-синіх" найближчими днями зв'яжиться з представниками футболіста для обговорення нового контракту.

Діюча угода італійця з ПСЖ розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює гравця у 45 млн. євро.

У цьому сезоні Доннарумма провів за клуб шість матчів у двох з яких відіграв на нуль.