Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 22 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку шостого туру французької Ліги 1 Монако на власному полі поступився Ніцці.

Після перемоги на виїзді над Парі Сен-Жермен, "орлики" зняли черговий скальп із статусного суперника.

Але цей матч для них мав усі шанси видатись і повністю невдалим, якби нападник господарів Фоларін Балогун реалізував хоча б один із пенальті на початку обох таймів.

У іншому ж випадку, навіть маючи певну перевагу на м’ячі, "монегаски" нічого не змогли собі забезпечити в плані забитих м’ячів, тоді як суперники зусиллями Бога наприкінці гри все ж таки відкрили рахунок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Монако — Ніцца в 6 турі французької Ліги 1-2023/24:

Монако — Ніцца 0:1

Голи: Бога, 90+1

На 11-й та 55-й хвилинах Фоларін Балогун (Монако) не забив пенальті (воротар).

Монако: Кьон — Сінго, Закарія, Магасса (Маріпан, 90+5) — Вандерсон, Камара (Матазо, 82), Фофана, Енріке (Якобс, 82) — Мінаміно (Боаду, 90+5), головін — Балогун (Бен Єддер, 67)

Ніцца: Булка — Лотомба (Аталь, 90+2), Тодібо, Данте, Бард — Сансон (Росаріо, 64), Ндаїшіміє, Тюрам — Лаборд (Бальде, 78), Моффі (Гессан, 78), Діоп (Бога, 64)

Попередження: головін, 76 — Ндаїшіміє, 56