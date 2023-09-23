Федерації футболу Франції та Саудівської Аравії досягли домовленості про співпрацю у сфері підтримки національних програм розвитку тренерів. Про це повідомляє RMC Sport.
Угода підписана на три роки. Протягом цих трьох років французька сторона проведе шість технічних навчальних курсів.
 
Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні очолив збірну Саудівської Аравії.
 
 