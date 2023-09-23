Франція 23 вересня 2023, 18:40 Франція буде навчати саудівських тренерів Дві країни підписали спільний меморандум. FFF, Getty Images 23 вересня 2023, 18:40 Федерації футболу Франції та Саудівської Аравії досягли домовленості про співпрацю у сфері підтримки національних програм розвитку тренерів. Про це повідомляє RMC Sport. Угода підписана на три роки. Протягом цих трьох років французька сторона проведе шість технічних навчальних курсів. Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні очолив збірну Саудівської Аравії. Команди Саудівська Аравія Франція Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте