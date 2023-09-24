Франція

Очільник ПСЖ прокоментував скандальні висловлювання колишнього гравця клубу.

Кілька днів тому аргентинський нападник Ліонель Мессі відпустив черговий кпин на адресу свого колишнього клубу, французького Парі Сен-Жермен, заявивши, що чинні чемпіони Франції не привітали його з перемогою на чемпіонаті світу-2022 в Катарі в складі збірної Аргентини.

І оскільки медійна вага слів зірки світового футболу є дуже значною, ПСЖ довелось відреагувати на ці слова через президента Нассера Аль-Хелаїфі.

"Знаєте, на вулиці теж багато про що ведуться розмови. Я не знаю, кому та за яких обставин Ліонель сказав, або не сказав цю репліку, зробив, або не зробив цю чи іншу дію.

Усі бачили — клуб опублікував привітальне відео на честь перемоги його збірної на чемпіонаті світу, а також кожен особисто долучився з поздоровленнями на тренуваннях, коли Лео повернувся до команди. Напевно, були й приватні привітання від окремих гравців.

Але, при всій повазі, ПСЖ — французький клуб. Ми не можемо дозволити собі влаштувати грандіозну вечірку з приводу перемоги Аргентини, бо в фіналі вона обіграла Францію, у складі якої грали інші наші гравці та яку палко підтримувала більшість наших уболівальників", — заявив катарський функціонер.

Нагадаємо, що в фіналі катарського мундіалю аргентинці обіграли саме французів.