Франція

Французький нападник потужно розпочав новий сезон.

Нассер Аль-Хелаїфі розповів про ситуацію з Кіліаном Мбаппе, назвавши його "найкращим футболістом у світі". Про це повідомляє RMC Sport.

"Проблеми, які ми мали, залишаються всередині родини. І Кіліан — частина цієї родини. Я пишаюся тим, що робить Мбаппе і тим, що робить вся команда.

У нас є найкращий футболіст у світі. І я вважаю, що він заслуговує на Золотий м'яч", — сказав президент ПСЖ.

Нагадаємо, що влітку у Мбаппе та керівництва ПСЖ виник конфлікт через лист француза, у якому він повідомив "парижан" про відмову продовжувати контракт. Але судячи з усього між босами клубу та футболістом зараз хороші відносини.

Контракт капітана чемпіона Франції діє до 30 червня 2024 року з можливістю пролонгації на один сезон для гравця. Трансфермаркт оцінює француза у 180 млн. євро.

Кіліан Мбаппе на старті сезону вражає своєю результативністю у складі ПСЖ, забивши вісім голів у п'яти матчах.