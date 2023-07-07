Франция

Відносини між керівництвом парижан і французьким форвардом продовжують псуватися на тлі чуток про його перехід до Реалу.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе отримав гнівну відповідь французького клубу на його лист до керівництва, в якому він повідомив парижан про відмову продовжувати контракт.

За інформацією джерела, француз повідомив про своє бажання змінити клуб 13 червня, а відповідь парижан припала на 3 липня.

"Це правда, що ми планували дуже амбітний проект, якого ми змогли досягти лише частково, враховуючи умови трансферного вікна та нормативні обмеження. Умови, які повністю не залежать від нас, але, незважаючи на це, ми намагалися задовольнити ваші запити, на відміну від того, що ми зробили б для будь-якого іншого гравця", — йдеться у листі від клубу.

Крім того, ПСЖ перерахував всі збитки, які футболіст завдав оприлюдненням листа, а також дорікнув йому нещирістю.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе навряд чи перейде до Реалу цього літа. Контракт футболіста із парижанами розрахований до літа 2024 року.