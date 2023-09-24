Завершився матч чемпіонату Франції.
Фото: twitter.com/PSG_inside
24 вересня 2023, 23:59
У рамках шостого туру французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі приймав Марсель.
Господарі не залишили шансів гостям, відправивши у їхні ворота чотири голи.
ПСЖ – Марсель 4:0
Голи: Хакімі 8, Коло Муані 37, Рамуш 47, 89
ПСЖ: Доннарумма – Маркіньос, Шкріньяр, Ернандес (Данілу, 69) – Хакімі (Мукіеле, 83), Заїр-Емері, Угарте, Барколя (Солер 83) – Дембеле (Фабіан, 69), Коло Муані, Мбаппе (Рамуш, 32).
Марсель: Лопес – Мбемба, Жиго, Балерді (Мейте, 83) – Клос (Надір, 84), Ронжье, Унаї (Харіт, 46), Верету, Лоді – Вітінья (Ндіай, 46), Обамеянг (Корреа, 75).
Попередження: Жиго 73, Верету 82, Лоді 85.