Франція

Француз травмувався в матчі з Марселем.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів про травму Кіліана Мбаппе, яку він отримав у матчі з Марселем. Нагадаємо, парижани розгромили суперника — 4:0.

"Це не дуже серйозна проблема, але був біль, і було важко грати. Розумніше було піти з поля. Але нічого серйозного, все в порядку", — наводить слова Енріке RMC Sport.

Нагадаємо, Мбаппе був замінений через травму на 32-й хвилині. Замість нього на поле вийшов португальський нападник Гонсалу Рамуш.