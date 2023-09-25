Француз травмувався в матчі з Марселем.
Кілліан МБАППЕ, GETTY IMAGES
25 вересня 2023, 14:37
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів про травму Кіліана Мбаппе, яку він отримав у матчі з Марселем. Нагадаємо, парижани розгромили суперника — 4:0.
"Це не дуже серйозна проблема, але був біль, і було важко грати. Розумніше було піти з поля. Але нічого серйозного, все в порядку", — наводить слова Енріке RMC Sport.
Нагадаємо, Мбаппе був замінений через травму на 32-й хвилині. Замість нього на поле вийшов португальський нападник Гонсалу Рамуш.