Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера починає набирати обертів. Реал поступається першим місцем Барселоні, а самі каталонці здобувають перемогу.

Результати туру



Артем Довбик допомагає Жироні перемогти непросту Мальорку

Матч Жирони проти Мальорки залишив багато яскравих вражень. На початку гри "острів'яни" показали себе краще і вже на 4-й хвилині вийшли вперед завдяки привезеному пенальті від Віктора Циганкова. Але з цього моменту Жирона взяла ініціативу в свої руки та продемонструвала свої сильні сторони.

Команда володіла ініціативою: вона контролювала м'яч, швидко рухалася по полю.

Особливу увагу слід приділити контролю м'яча у фінальній третині – 41%.

Артем Довбик забив гол з пенальті, а потім асистував партнеру.

Загалом атаки та гра у завершенні була не солідному рівні. Особливо технічне виконання цих ударів.

Важливо зазначити, що Мальорка була налаштована на камбек та намагалася скоротити відставання у рахунку після перерви, але Жирона відразу ж відповіла п'ятим голом.

Абдон Пратс забив третій м'яч у матчі, оформивши дубль, але це не вплинуло на загальний результат.

Барселона здобула неймовірну перемогу із Сельтою

Барселона та Сельта провели неймовірний за емоціями поєдинок. "Блаугранас" змогли завершити гру перемогою, проте протягом 82 хвилин Сельта виглядала краще. Втім, колектив Хаві відповів неймовірною фінальною реакцією, забивши три голи за вісім хвилин.

Перший тайм належав Сельті. Система 5-3-2 від Рафи Бенітеса була ідеально реалізована його гравцями. На початку вона здавалася надзвичайно оборонною, але команда з Віго не збиралася відмовлятися від атаки. Яго Аспас і Міккель Ларсен стали справжнім кошмаром для оборони каталонців. Ларсен вивів Сельту вперед на 20-ій хвилині, точно виконавши удар після передачі від Де ла Торре. Цей гол дав їм велику впевненість.

В першому таймі Барселона не змогла знайти вільні місця на флангах і виглядала безпорадною проти Івана Вільяра, якому пощастило уникнути надзвичайної роботи. Перший справжній момент відбувся на 56-ій хвилині, коли Рональд Араухо намагався забити здалеку, але його удар був відбитий голкіпером суперника.

Хаві вніс зміни, випустивши Бальде замість Крістенсена, і Ферран ледь не зрівняв рахунок після невдалого пасу від Рістіча, але його навіс пролетів повз ворота. Заключні 20 хвилин були дуже напруженими. Тер Штеген врятував Барселону від другого гола після удару Бамби.

Проте все змінилося, коли Сельта подвоїла свою перевагу після чудової комбінації.

Далі відбувся неймовірний відрізок у декілька хвилин. Жоау Феліш, який був дещо пригнічений протягом матчу, виконав відмінний пас на Роберта Левандовські, і поляк чітко реалізував свою нагоду.

Потім рахунок став 2:2 після гарної передачі Жоау Канселу на того ж Роберта, котрий відзначився ще одним голом. Барселона не задовольнилася нічиєю, і Гаві виконав ідеальну передачу, на яку відгукнувся португальський латераль, випередивши Карлоса Домінгеса та забивши переможний м'яч.

Сельта, яка навіть не думала про такий розвиток подій, могла зрівняти в доданий час гри завдяки удару колишнього захисника діючих чемпіонів країни Оскара Мінгеси, проте він потрапив у штангу. Таким чином, круту перемогу відсвяткувала Барселона.

Валенсія зіграла внічию із непоступливою Альмерією

Матч, який вимагав багато від молодих гравців, став справжнім благословенням. У протистоянні між Альмерією та Валенсією було забито чотири голи, і важливо відзначити, що вони належали гравцям, які кілька місяців тому брали участь у нижчих дивізіонах RFEF. Дієго Лопес і Хаві Герра, а також Аррібас продемонстрували свій талант та потенціал.

Дубль юнака Реала, який забив чотири м'ячі в шести іграх у своєму дебютному сезоні на вищому рівні, свідчить про його великий потенціал. Нічия виявилася досить задовільною для команди Рубена Барахи.

Альмерія спершу покладала надію на Ембарбу, але важливим був удар Аррібаса, який пройшов та чітко пробив повз Георгі Мамардашвілі. Луїс Суарес також спробував свої сили, влучивши в стійку та змусивши голкіпера суперника виконати подвійний сейв.

Андалузька команда вийшла вперед, а Валенсія намагалася робити заміни, щоб ускладнити циркуляцію м'яча для опонента за рахунок щільної оборони, проте Хаві Герра забив після гарної передачі від Франа Переса. Втім, Аррібас знову встановив паритет.

Таким чином, нічия, котра на руку передусім колективу Вісенте Морено. Роман Яремчук зараз травмований, тому не зміг прийняти участь у зустрічі.

Атлетіко переміг Реал на власному полі

Атлетіко вже давно перебуває в статусі зміни свого стилю, роблячи ставку на більш атакувальний вектор. Тепер команда завдала болю вічному супернику у дербі та продемонструвала амбіції претендента на чемпіонство.

Ця перемога "кольчонерос" була абсолютно переконливою проти безнадійного Реала, особливо на початкових етапах обох таймів. Мадрид програв свій перший матч, віддаючи перше місце і продемонструвавши тривожні проблеми у захисті та в атаці.

У дербі колектив Дієго Сімеоне вигравав 2:0 вже до двадцятої хвилини. Вся тактична підготовка протягом тижня, план гри та уважність при контролі центру поля втратили своє значення через дві прості та передбачувані атаки — дві недостатньо ефективно обрані центральними захисниками позиції, один на початку та інший на завершення. Спочатку Ліно, майже без опору, подав із правого флангу, а Мората безпомилково вразив ворота головою після неправильного розрахунку Алаби. У другому випадку Сауль виконав практично аналогічний партнеру крос і Грізманн, залишений без нагляду центральними захисниками, відправив м'яч у сітку.

Рахунок 2:0 відзначив успішне виконання стратегії Сімеоне, який в перший час гри обрав тактику глибокого захисту та швидких контратак флангами. Троє центральних захисників впоралися зі статичною атакою Реала. Мадрид володів м'ячем, але не знайшов чіткості у грі, і Науель та Льоренте грали на фланзі Франа Гарсії, який виглядав не надто впевнено і знову залищився без підтримки.

Незважаючи на власні помилки, Тоні Кроос виконав чудовий дальній удар у своєму фірмовому стилі. Команда Карло Анчелотті забила вдруге, проте зробила це з офсайду.

Та далі Альваро Мората знову відмітився точним ударом головою і дав імпульс його клубу. Кілька замін від обох тренерів могли подарувати напружені завершальні хвилини цього поєдинку, втім особливих моментів в "вершкових" не було, а Атлетіко не особливо і намагався забити ще. Віце-чемпіон Іспанії провів один з найгірших матчів за ці роки, Джуда Беллінгема вимкнули з гри і структура колективу відверто посипалася. Цікаво, чи вдасться придумати інший план В.

Коротко про інші матчі туру:

Атлетік переграв Алавес у виїзному матчі (2:0). Іньякі Вільямс оформив гол+пас, реалізувавши вихід один на один із голкіпером та віддавши асист під удар Оіану Сансету.

Осасуна та Севілья голів не забили (0:0). Памплонці не конвертували у голи кілька чудових нагод, в тому числі потрапили у штангу.

Реал Сосьєдад влаштував гольовий спектакль із Хетафе (4:3). Господарі відкрили рахунок завдяки технічному удару Такефуси Кубо в дальній кут вже на перших хвилинах, втім далі гості навіть зуміли вийти вперед. Та у Сан-Себастьяні місцева команда вміє демонструвати солідний клас. Хлопці Іманола Альгуасіля забили тричі. Взяття воріт авторства Хуана Латаси лише трішки підсолодило гіркоту поразки для колективу Хосе Бордаласа.

Вільярреал зіграв внічию на виїзді із Райо Вальєкано (1:1). На точний удар після низового кросу від Александера Серлота відповів черпачком Кіке Перес.

Бетіс та Кадіс розписали результативну нічию (1:1). На гол Кріса Рамоса чудово відповів Гвідо Родрігес.

Лас-Пальмас у меншості мінімально переграв Гранаду (1:0). У доданий час другого тайму відмітився Кіріан.

Цікаві факти та статистика

Дриблінг

Інша статистика

Найкращий гол 6-го туру Прімери

Гвідо Родрігес (Бетіс)

Кіріан (Лас-Пальмас)

Найкращий гравець 6-го туру Прімери

Артем Довбик (Жирона) – гол+пас у матчі проти Мальорки

Роберт Левандовські та Жоау Канселу (Барселона) – дубль та гол+пас із Сельтою

Браїс Мендес та Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад) — 1+1 та дубль із Мальоркою

Альваро Мората (Атлетіко Мадрид) — дубль у ворота мадридського Реалу

Символічна збірна 6-го туру

Турнірна таблиця після 2-го туру

Розклад наступного туру Прімери