Німеччина

Мюнхенці можуть побити свій трансферний рекорд вже у 2024 році.

Мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні півзахисника Барселони Педрі та може готувати рекордну для себе пропозицію, повідомляє портал todofichajes.

У Баварії зважають на те, що іспанський клуб перебуває у складній фінансовій ситуації, внаслідок чого вони можуть розглянути хорошу пропозицію щодо 20-річного гравця.

Також вважається, що на рішення Барселони можуть вплинути травми Педрі. Нещодавно центральний півзахисник травмував підколінне сухожилля, він має повернутися на поле не раніше кінця жовтня.

Мюнхенці готові вийти на суму, близьку до 100-120 мільйонів євро, яка стала б рекордом для них. Зараз найдорожчим новачком в історії Баварії є англієць Гаррі Кейн, за якого клуб виклав Тоттенгему 100 мільйонів євро.