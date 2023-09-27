Франція

Португалець Мендеш надовго вибув зі складу чемпіонів Франції.

Португальський лівий захисник ПСЖ Нуну Мендеш очікує на операцію у Фінляндії, повідомляє офіційна сторінка французького клубу у Twitter.

Про пошкодження підколінного сухожилля у 21-річного Мендеша стало відомо ще у травні, після гри з Лорьяном у 33-му турі Ліги 1-2022/23. Саме з того часу він перестав грати за ПСЖ.

Після чергових медичних тестів і нового поглибленого вивчення його ситуації медичний відділ клубу вирішив зробити Мендешу операцію у Фінляндії. За даними ПСЖ, він пропустить наступні чотири місяці.

На позиції лівого захисника португальця замінив літній новачок парижан Лукас Ернандес.