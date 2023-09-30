Франція

Італійський фахівець розпочав у Франції з поразки.

У рамках сьомого туру французької Ліги 1 Монако на своєму полі приймав Марсель.

Перший тайм був насичений подіями, адже в ньому було забито чотири голи, а самий ранній — на першій хвилині гри.

Тим не менш, у другому таймі Монако вийшов уперед, а рахунок так і залишився на користь "монегасок" – 3:2.

Зазначимо, що це був дебютний поєдинок Дженнаро Гаттузо на посаді головного тренера Марселя.

Монако - Марсель 3:2

Голи: Акліуш, 8, 52, Балогун, 23 – Ндіає, 1, Жиго, 18.