Стала відома дата матчу за Суперкубок Франції, який буде розіграний між ПСЖ та Тулузою. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, поєдинок за трофей пройде 3 січня, проте точне місце проведення зустрічі наразі невідоме.

Спочатку французи мали намір провести матч у Таїланді, але через відмову місцевого спонсора, від цієї ідеї відмовилися.

Тепер на проведення матчу претендують Саудівська Аравія та Катар і більше шансів у саудитів.

Також наголошується, що Федерація футболу Франції хоче виручити за поєдинок близько 4 мільйонів євро – саме такою була сума у договорі з Таїландом.

Додамо, що останні два переможці Суперкубку Франції визначалися в Ізраїлі.