Франція

У поєдинку за трофей посперечаються ПСЖ та Тулуза.

Стала відома дата матчу за Суперкубок Франції, який буде розіграний між ПСЖ та Тулузою. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, поєдинок за трофей пройде 3 січня, проте точне місце проведення зустрічі наразі невідоме.

Спочатку французи мали намір провести матч у Таїланді, але через відмову місцевого спонсора, від цієї ідеї відмовилися.

Тепер на проведення матчу претендують Саудівська Аравія та Катар і більше шансів у саудитів.

Також наголошується, що Федерація футболу Франції хоче виручити за поєдинок близько 4 мільйонів євро – саме такою була сума у договорі з Таїландом.

Додамо, що останні два переможці Суперкубку Франції визначалися в Ізраїлі.