У поєдинку за трофей посперечаються ПСЖ та Тулуза.
Тулуза - ПСЖ, Getty Images
03 жовтня 2023, 13:52
Стала відома дата матчу за Суперкубок Франції, який буде розіграний між ПСЖ та Тулузою. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, поєдинок за трофей пройде 3 січня, проте точне місце проведення зустрічі наразі невідоме.
Спочатку французи мали намір провести матч у Таїланді, але через відмову місцевого спонсора, від цієї ідеї відмовилися.
Тепер на проведення матчу претендують Саудівська Аравія та Катар і більше шансів у саудитів.
Також наголошується, що Федерація футболу Франції хоче виручити за поєдинок близько 4 мільйонів євро – саме такою була сума у договорі з Таїландом.
Додамо, що останні два переможці Суперкубку Франції визначалися в Ізраїлі.