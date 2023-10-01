Тиждень тому ми всі святкували нашу велику перемогу у класико на Парк-де-Пренс. Після матчу ми захопились ейфорією. Ми добре усвідомимо вплив наших дій та слів на публіку, особливо на найменших, хто мріє подивитися футбольний матч.

Ми щиро шкодуємо про слова, які нам не слід говорити, і хотіли б вибачитися. У майбутньому ми робитимемо все, щоб і надалі виконувати свій обов'язок, а також надавати приклад.

Ми все ще чекаємо багатьох із вас у середу в Ньюкаслі.

Вперед, Париже!"

Нагадуємо, що на нашому сайті можна знайти інформацію через, що саме вибачалися гравці ПСЖ.

"Дякуємо всім нашим уболівальникам за те, що вони знову були присутні в Клермоні. Розчарований результатом, але гордий тим, що все ще можу розраховувати на вас.