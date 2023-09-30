Франція

Черговий невдалий матч у виконанні команди Луїса Енріке.

У матчі сьомого туру французької Ліги 1 ПСЖ у гостях не зміг обіграти Клермон. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Команда Луїса Енріке мала солідну перевагу по ходу всієї гри, але реалізувати його в забиті м'ячі не вдалося.

Після семи ігор ПСЖ набрав 12 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці Ліги 1, а у Клермона два бали та 17 рядок. Для парижан це вже четверта втрата очок у чемпіонаті цього сезону — три нічиї та одна поразка при трьох перемогах.

Клермон — ПСЖ 0:0

Клермон: Діав, Кофріє, Пельмар, Сейду, Конате, Гастьєн, Маньєн (Кейта, 90+2), Гоналон (Рашані, 69), Аллевіна (Зеффан, 84), Шам (Бутобба, 84), Ніколсон.

ПСЖ: Доннарумма, Маркіньйос, Шкриняр, Перейра, Хакімі, Руїс, Вітінья (Заїр-Емері, 64), Барколя (Рамуш, 64), Мбаппе, Коло-Муані, Дембеле.

Попередження: Гоналон, Конате — Заїр-Емері, Мбаппе, Руїс.