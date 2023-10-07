Франція

Від француза очікують більшого.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився стосовно поточної форми нападника його команди Кіліана Мбаппе. Зазначимо, що француз не може відзначитися результативними діями у трьох матчах поспіль.

"Я пам'ятаю, що два чи три тижні тому, у цьому ж залі, мене запитали, чи залежимо ми від Кіліана, бо він забив сім чи вісім голів. Тепер ви питаєте мене, що має робити Кіліан, тому що він не забивав в останніх матчах. Ми повинні ставитись до цього нормально. Він готовий на усі 100%. Гравці проходять через різні моменти протягом сезону.