Від француза очікують більшого.
Енріке та Мбаппе, Getty Images
07 жовтня 2023, 17:29
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився стосовно поточної форми нападника його команди Кіліана Мбаппе. Зазначимо, що француз не може відзначитися результативними діями у трьох матчах поспіль.
"Я пам'ятаю, що два чи три тижні тому, у цьому ж залі, мене запитали, чи залежимо ми від Кіліана, бо він забив сім чи вісім голів. Тепер ви питаєте мене, що має робити Кіліан, тому що він не забивав в останніх матчах. Ми повинні ставитись до цього нормально. Він готовий на усі 100%. Гравці проходять через різні моменти протягом сезону.
Він не є ні Суперменом, коли забиває вісім голів, ні середнім гравцем, коли не забиває. Не все буває білим чи чорним, завжди є відтінки. Мбаппе – життєво важливий та визначальний гравець для нас. Моя мета як тренера, підкреслити його сильні сторони та зробити так, щоб ми не бачили його недоліків"
, — наводить слова іспанського фахівця RMC Sport
.