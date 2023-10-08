Франція

Завершився матч чемпіонату Франції.

У рамках восьмого туру французької Ліги 1 Ренн на своєму полі приймав ПСЖ.

Гості здолали господарів, відправивши до їхніх воріт три голи. Ренн, у свою чергу, лише одного разу зумів засмутити Доннарумму.

Ренн – ПСЖ 1:3

Голи: Гуїрі 56 – Вітінья 32, Хакімі 32, Коло Муані 58.

Ренн: Манданда – Білосьян (Трюффер, 66), Теате, Омарі, Асіньйон – Рідер (Ле Фе, 71), Матич, Буріжо – Блас (Дуе, 66), Гуїрі (Тер'є, 76), Калімуендо (Йилдирим, 71).

ПСЖ: Доннарумма – Люка Ернандес, Шкріньяр, Маркіньос, Хакімі – Вітінья (Солер, 88), Заїр-Емері, Угарте (Фабіан Руїс, 75) – Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Коло Муані, 57), Дембеле (Барколя, 75).

Попередження: Омарі — ...