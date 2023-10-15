Франція

Але на оренду погодилися.

ПСЖ влітку отримав великі пропозиції від МЮ та Лейпцигу, але не прийняв їх. Це пов'язано з тим, що частину отриманих грошей довелося б перерахувати ПСВ – такими є умови угоди з нідерландцями, за яких Сімонс виступав у сезоні-2022/23. Про це повідомляє французький журналіст Лоїк Танзі.

Зазначається, що пункт про виплату компенсації у разі перепродажу футболіста був дійсним до певної дати.

У минулому сезоні нідерландець зіграв за ПСВ 48 матчів, відзначившись 22 голами та 12 асистами.

Наразі, Хаві Сімонс виступає на правах оренди за німецький Лейпциг, встигши зіграти за цей клуб 11 матчів, забити 3 голи та віддати 4 гольові передачі.