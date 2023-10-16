Франція

Алжирець може понести суворе покарання.

У Франції відкрили розслідування щодо правого захисника французької Ніцци алжирця Юсефа Аталя. Про це повідомляє RMC Sport.

Прокуратура Ніцци виступила з відповідною заявою:

"Розпочато попереднє розслідування за статтями про виправдання тероризму та підбурювання до ненависті або насильства на ґрунті певної релігії"

Нагадаємо, алжирський захисник футбольного клубу Ніцца Юсеф Аталь виклав відео, де закликають до "чорного дня для євреїв", але незабаром видалив пост та вибачився.