Франція

А ми, українці, тим часом давайте не забувати про екзистенційну війну на теренах нашої держави.

Правий захисник французької Ніцци алжирець Юсеф Аталь розмістив в своєму інстаграмі відео з проповідником, який закликає до "чорного дня для євреїв" на тлі бойових дій в Ізраїлі та Секторі Гази. Про це повідомляє RMC Sport.

Незабаром алжирець видалив публікацію. Футболний клуб Ніцца поки що ніяк не відреагувала на цей інцидент. Проте, мер міста Ніцци Крістіан Естрозі у публічній площині вимагає вибачення від футболіста.

"Я очікую, що Аталь, якщо він дозволив використати себе, вибачиться і засудить терористів ХАМАС. Якщо він цього не зробить, то йому більше не буде місця у нашому клубі", — заявив Естрозі.