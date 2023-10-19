Франція

Позицію форварда щодо дій Ізраїля у Франції сприйняли неоднозначно.

Напередодні французький нападник аравійського Аль-Іттіхада Карім Бензема висловився в підтримку мешканців Гази у війні проти Ізраїля.

Цей виступ досвідченого виконавця не знайшов значної підтримки в його європейський батьківщині, і навіть дійшло до того, що на слова Бензема були змушені реагувати чиновники високого рангу.

Жеральд Дарманін, міністр внутрішніх справ Франції, наприклад, заявив, що Карім пов’язаний із організацією "Брати-мусульмани", яку в країні визначають як терористичну.

Ця заява чиновника викликала чергові хвилі емоцій у обох таборах суспільної думки, і зрештою сам Бензема мав брати слово у відповідь.

Футболіст відкинув усі звинувачення, але для того, аби захистити власну репутацію, він, разом із агентами, наразі готує відповідний позов до суду проти голови МВС країни.

Нагадаємо, що ще кілька днів тому мадридський Реал хотів провести прощальний матч для свого колишнього гравця, але наразі всі перемовини з цього приводу заморожені.