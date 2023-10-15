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Француз виступав за мадридський клуб упродовж 14 років.

Реал може організувати прощальний матч для Каріма Бензема, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Реал планує організувати товариський матч з Аль-Іттіхадом на Сантьяго Бернабеу, щоб віддати шану Бензему.

Зазначається, що форвард зберіг теплі стосунки з колишніми партнерами по Реалу та керівництвом клубу.

За час виступів у складі Реала Бензема виграв 25 трофеїв, у тому числі 5 кубків Ліги чемпіонів.