Француз виступав за мадридський клуб упродовж 14 років.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
15 жовтня 2023, 20:27
Реал може організувати прощальний матч для Каріма Бензема, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Реал планує організувати товариський матч з Аль-Іттіхадом на Сантьяго Бернабеу, щоб віддати шану Бензему.
Зазначається, що форвард зберіг теплі стосунки з колишніми партнерами по Реалу та керівництвом клубу.
За час виступів у складі Реала Бензема виграв 25 трофеїв, у тому числі 5 кубків Ліги чемпіонів.