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Скандальна позиція володаря Золотого м'яча.

Чинний володар Золотого м'яча та нападник саудівського Аль-Іттіхада Карім Бензема відреагував на палестино-ізраїльський конфлікт. У твіттері він підтримав жителів сектору Газа, який зазнає бомбардувань армії оборони Ізраїлю у відповідь на терористичну атаку ХАМАС.

"Усі наші молитви за жителів Гази, які знову стали жертвами цих несправедливих бомбардувань, які не шкодують жінок та дітей", – написав Бензема.

Нагадаємо, 7 жовтня в Ізраїлі розпочалися масштабні бойові дії. ХАМАС кілька разів атакував країну ракетами, а озброєні палестинські бойовики увірвалися на південь Ізраїлю, вбиваючи людей та захоплюючи заручників.

У відповідь на атаку ХАМАС армія оборони Ізраїлю розпочала військову операцію, завдавши ударів по сектору Газа.