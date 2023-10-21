Франція

Українець може зіграти проти чинного чемпіона.

Страсбур в рамках поєдинку дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Франції зіграє на виїзді проти Парі Сен-Жермен.

Тренерський штаб ельзасців включив у заявку на матч українського захисника Едуарда Соболя.

Зазначимо, що в цьому сезоні 28-річний футболіст не відіграв ще жодної хвилини, адже спочатку був травмований, а потім не потрапляв у склад.

Нагадаємо, матч Парі Сен-Жермен — Страсбур відбудеться в суботу, 21 жовтня, о 18:00.