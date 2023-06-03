Франция

Різні сценарії заключних матчів для українських футболістів у Лізі 1.

Сьогодні, 3 червня, одночасно пройдуть всі матчі заключного 38 туру французької Ліги 1.

В одному із матчів Марсель у гостях зіграє проти Аяччо. Тренерський штаб "провансальців" на чолі з Ігорем Тудором, для якого це буде останній матч на посаді наставника Марселя, вирішив випустити у старті українського півзахисника Руслана Маліновського.

Для 30-річного українця це буде 23 матч у складі французької команди. На його рахунку два м'ячі та один асист.

В іншій зустрічі Страсбур на виїзді зіграє проти Лор'яна. Український захисник Едуард Соболь не потрапив у стартовий склад Страсбуру.

Нинішнього сезону Соболь провів 14 матчів, у яких зробив одну гольову передачу.

Всі матчі останнього туру Ліги 1 розпочнуться о 22:00 за київським часом.