Франция

Український захисник не допоможе своїй команді найближчим часом.

Едуард Соболь в процесі підготовки до наступного сезону у складі Страсбура отримав пошкодження, через яке не зіграє найближчим часом.

Як повідомляє видання L`Equipe, український захисник отримав серйозне пошкодження щиколотки.

Очікується, що вже найближчим часом Едуард Соболь пройде повне обстеження, щоб визначити час відновлення.

Зазначимо, що в минулому сезоні захисник відіграв 15 матчів в Лізі 1, відзначившись результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Страсбур за рекордну для себе суму підписав Сіллу.