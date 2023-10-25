Франція

Футболіст був незадоволений діями головного тренера на тренуванні.

Захисник Монпельє Мамаду Сако та головний тренер команди Мішель Тер-Закарян побилися на тренуванні французького клубу. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, 33-річний француз вступив у суперечку з тренером, після того, як він не зафіксував на ньому фол під час двосторонки.

У відповідь на слова Мамаду тренер накричав на нього і обізвав плаксою. Тренер намагався донести, що не гравці мають вирішувати, як і коли їм тренуватись. За це Мамаду схопив Закаряна за шию, після чого він упав на газон. Після цього їх розняли футболісти та персонал команди.

Нагадаємо, Сако виступає за Монпельє з літа 2021 року. У нинішньому сезоні Мамаду провів лише шість хвилин, зігравши лише в одному матчі. Його чинний контракт розрахований до літа 2024 року.

Після восьми ігор Монпельє набрав дев'ять очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці Ліги 1.