Франція

Поєдинок туру може підсумково не відбутися.

Фанати Марселя закидали автобус Ліона камінням перед очним матчем - повідомляє Goal.

В підсумку, були розбиті вікна в клубному автобусі команди, а новий головний тренер Фабіо Гроссо отримав пошкодження обличчя.

Наставника було терміново доставлено до лікарні, де йому наклали спеціальний гіпс.

Матч під загрозою зриву, поки що фінальної інформації немає.

Ліон знаходиться у зоні вильоту та продемонстрував невдалий старт у Лізі 1, Марсель перебуває на дев'ятій сходинці.