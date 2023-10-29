Поєдинок туру може підсумково не відбутися.
Олімпік Ліон - Getty Images
29 жовтня 2023, 21:29
Фанати Марселя закидали автобус Ліона камінням перед очним матчем - повідомляє Goal.
В підсумку, були розбиті вікна в клубному автобусі команди, а новий головний тренер Фабіо Гроссо отримав пошкодження обличчя.
Наставника було терміново доставлено до лікарні, де йому наклали спеціальний гіпс.
Матч під загрозою зриву, поки що фінальної інформації немає.
Ліон знаходиться у зоні вильоту та продемонстрував невдалий старт у Лізі 1, Марсель перебуває на дев'ятій сходинці.