Матч десятого туру французької Ліги 1 Марсель-Ліон, який мав проходити 29 жовтня, не відбувся через напад на автобус команди гостей.
Як повідомляє соцмережа Х Ліги 1, матч між Марселем та Ліоном відбудеться 6 грудня. Місце проведення гри буде визначено пізніше.
Раніше повідомлялося, що через напад на автобус, серйозні травми отримав головний тренер Ліона.