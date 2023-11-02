Франція 02 листопада 2023, 17:30 Матч Марсель-Ліон перенесено на 6 грудня Скандальна гра все таки відбудеться. Getty Images 02 листопада 2023, 17:30 Матч десятого туру французької Ліги 1 Марсель-Ліон, який мав проходити 29 жовтня, не відбувся через напад на автобус команди гостей. Як повідомляє соцмережа Х Ліги 1, матч між Марселем та Ліоном відбудеться 6 грудня. Місце проведення гри буде визначено пізніше. Раніше повідомлялося, що через напад на автобус, серйозні травми отримав головний тренер Ліона. Команди Ліон Марсель Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте