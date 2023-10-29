Франція 29 жовтня 2023, 22:19 Офіційно: Матч Марсель — Ліон відмінено Скандальна зустріч пройде в інший день. Марсель - Ліон - Getty Images 29 жовтня 2023, 22:19 Матч Марселя та Ліона відмінено - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Незадовго до старту поєдинку вболівальники провансальців закидали камінням автобус опонента, а головний тренер ронців Фабіо Гроссо отримав пошкодження. Портал L'Equipe поділився фото наставника клубу з лікарні. 🚨 Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones. This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. 😳📸 pic.twitter.com/5VjxHw5lg2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023 Коли буде зіграний матч поки що невідомо. Команди Ліон Марсель Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте