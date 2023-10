Матч Марселя та Ліона відмінено - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Незадовго до старту поєдинку вболівальники провансальців закидали камінням автобус опонента, а головний тренер ронців Фабіо Гроссо отримав пошкодження.

Портал L'Equipe поділився фото наставника клубу з лікарні.

🚨 Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones.



This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. 😳📸 pic.twitter.com/5VjxHw5lg2