Матч Марселя та Ліона відмінено - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

Незадовго до старту поєдинку вболівальники провансальців закидали камінням автобус опонента, а головний тренер ронців Фабіо Гроссо отримав пошкодження. 

Портал L'Equipe поділився фото наставника клубу з лікарні. 

Коли буде зіграний матч поки що невідомо. 