Франція

У тренера "ткачів" розбито обличчя після інциденту з фанатами.

Головний тренер Ліона Фабіо Гроссо сьогодні був відсутній на тренуванні французької команди. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, 45-річний італієць пропустить найближчі тренування команди через травму обличчя, на яке було накладено 15 швів.

Нагадаємо, напередодні матчу з Марселем, фанати "провансальців" закидали автобус Ліона камінням, внаслідок чого Гроссо отримав травму обличчя, а матч згодом було скасовано. Також постраждав його помічник Раффаеле Лонго.

Після дев'яти ігор Ліон набрав лише три очки і посідає останнє місце у турнірній таблиці Ліги 1. Свій наступний матч "ткачі" проведуть проти Меца. Гра відбудеться 5 листопада о 14:00 за київським часом.