Франція

Гравець опублікував заяву щодо інциденту.

Французький центральний захисник Мамаду Сако вирішив покинути Монпельє після сутички з головним тренером клубу Мішелем Тер-Закаряном, про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Гравець заявив, що не збирається відповідати за інцидент, який стався з ним і вірменським спеціалістом.

"Ви повинні знати, як вийти з-за столу, коли повагу більше не подають. Після інциденту, який стався минулого тижня у тренувальному центрі та за який я знімаю з себе будь-яку відповідальність, цього дня я вирішив припинити співпрацю з Монпельє. Я провів два роки у цьому сімейному клубі, де отримав задоволення від можливості поділитися досвідом гри на високому рівні з моїми товаришами по команді та "молодшими братами" з тренувального центру. У той же час я дякую їм за підтримку, а також медичному персоналу, не забуваючи про вболівальників, які цінували мій час у клубі. Також дякую спортивному директору Бруно Каротті за його відданість мені під час моєї пригоди у Монпельє. Нарешті, я хотів би особливо подякувати президенту Лорану Ніколлену, який, як і його покійний батько раніше, очолює клуб, керуючись цінностями та принципами, які мені дорогі. Ми зустрілися як чоловіки, ми йдемо як чоловіки. Щасливого завершення сезону", — йдеться у заяві 33-річного француза.

За Монпельє з кінця липня 2021 року Сако зіграв 49 матчів у всіх турнірах, відзначившись 1 голом та 1 асистом.