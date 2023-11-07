Франція

Функціонер дав свій коментар.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі висловився про значущість Кіліана Мбаппе для клубу.

"Кіліан продовжує досягати значних успіхів. Можливо, люди сприймають це як належне, але ніхто ще не грав у двох фіналах чемпіонату світу та не робив там хет-трик.

Я повторюю: Кіліан – найкращий у світі, це фантастика – бачити його на чолі ПСЖ та збірної Франції. Він позитивно впливає на нашу молодь, він допомагає нам будувати наше майбутнє", — наводить слова Мбаппе La Gazzetta dello Sport.

У поточному сезоні Мбаппе провів 10 матчів у Лізі 1: на його рахунку 10 голів та 1 асист.