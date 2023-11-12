Франція

А щоб Золотий м'яч вигравати?

Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе дав коментар після переможної гри проти Реймса (3:0), в якій він відзначився хет-триком. Його слова наводить французький сайт sudouest.fr.

"Це змагання, відмінне від Ліги чемпіонів. Все, чого ми хотіли, – це перемогти після нічиєї з Ніццею. ПСЖ це зробив, всі щасливі. Ліга 1 – це інший стан душі та інший стиль гри. Ми щасливі та повертаємося додому.

Приємно зробити хет-трик, але найголовніше це отримати хороші емоції від гри. За всієї моєї скромності, мені не потрібно добре грати, щоб забивати. Але чого я хочу, так це добре грати і забивати. Моя мета – завжди допомагати своїй команді як на полі, так й за його межами", — сказав Мбаппе.

Наразі, діючий чемпіон Франції йде другим у турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від лідируючої Ніцци на один пункт.