Франція

Завершився передостанній поєдинок 12-го туру чемпіонату Франції.

У рамках дванадцятого туру французької Ліги 1 Ренн приймав ліонський Олімпік на Роажон Парк.

"Ткачі" підходили до цього поєдинку з 10-матчевою серією без перемог у чемпіонаті. Здобути свої перші 3 очки їм допомогло вилучення Дуе у перші хвилини матчу. У першому таймі Ліон домінував, але втілити перевагу у голи не зміг.

У другій половині зустрічі їм все ж вдалося вийти вперед — дебютним голом за команду відзначився О'Браєн. Після цього Ліону вдалося втримати здобуту перевагу, тож гол ірландського захисника виявився останнім у поєдинку.

🦁 L'@OL remporte (enfin) sa première victoire de la saison 💪 ! #SRFCOL



Une réaction à chaud 🔥 ? pic.twitter.com/T5atGkE1eB — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 12, 2023

Ренн — Ліон 0:1

Гол: О'Браєн, 67

Попередження: Салах, 45, Теат, 75, Матич, 75 — Тальяфіко, 79

Вилучення: Г. Дуе, 5

Ренн: Манданда — Г. Дуе, Ву (Гуїрі, 85), Теат, Трюффер (Белосян, 46) — Бла (Д. Дуе, 73), Буріжо, Матич, Ле Фе — Салах (Калімуендо, 46), Тер'є (Сантамарія, 46)

Ліон: Лопеш — Кумбеді, Діоманде, О'Браєн, Тальяфіко — Альверо (Ляказетт, 46), Толіссо (Ловрен, 90+4), Какере — Нуама (Діавара, 77), Шеркі (Джеффінью, 64), Бальде (Кадевере, 64)