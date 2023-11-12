Завершився передостанній поєдинок 12-го туру чемпіонату Франції.
Ренн - Ліон, Getty Images
12 листопада 2023, 20:02
У рамках дванадцятого туру французької Ліги 1 Ренн приймав ліонський Олімпік на Роажон Парк.
"Ткачі" підходили до цього поєдинку з 10-матчевою серією без перемог у чемпіонаті. Здобути свої перші 3 очки їм допомогло вилучення Дуе у перші хвилини матчу. У першому таймі Ліон домінував, але втілити перевагу у голи не зміг.
У другій половині зустрічі їм все ж вдалося вийти вперед — дебютним голом за команду відзначився О'Браєн. Після цього Ліону вдалося втримати здобуту перевагу, тож гол ірландського захисника виявився останнім у поєдинку.
Ренн — Ліон 0:1
Гол: О'Браєн, 67
Попередження: Салах, 45, Теат, 75, Матич, 75 — Тальяфіко, 79
Вилучення: Г. Дуе, 5
Ренн: Манданда — Г. Дуе, Ву (Гуїрі, 85), Теат, Трюффер (Белосян, 46) — Бла (Д. Дуе, 73), Буріжо, Матич, Ле Фе — Салах (Калімуендо, 46), Тер'є (Сантамарія, 46)
Ліон: Лопеш — Кумбеді, Діоманде, О'Браєн, Тальяфіко — Альверо (Ляказетт, 46), Толіссо (Ловрен, 90+4), Какере — Нуама (Діавара, 77), Шеркі (Джеффінью, 64), Бальде (Кадевере, 64)