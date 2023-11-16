Франція

Гравець знаходиться у непростому положенні.

Кіліан Мбаппе може не отримати від ПСЖ приблизно 80 млн євро - повідомляє журналіст Фабріс Хокінс.

Французький колектив та форвард мають угоду, згідно з якою він не отримує частину грошей який йому винен клуб.

Наразі майбутнє Кіліана у столиці Франції не визначена. Проте його доля перебуває в руках самого футболіста.

ПСЖ не планує пропонувати йому новий контракт.