Кіліан Мбаппе може не отримати від ПСЖ приблизно 80 млн євро - повідомляє журналіст Фабріс Хокінс

Французький колектив та форвард мають угоду, згідно з якою він не отримує частину грошей який йому винен клуб.

Наразі майбутнє Кіліана у столиці Франції не визначена. Проте його доля перебуває в руках самого футболіста.

ПСЖ не планує пропонувати йому новий контракт. 