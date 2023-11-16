Франція 16 листопада 2023, 17:56 Мбаппе не отримає близько 80 мільйонів євро від ПСЖ Гравець знаходиться у непростому положенні. Кіліан Мбаппе - Getty Images 16 листопада 2023, 17:56 Кіліан Мбаппе може не отримати від ПСЖ приблизно 80 млн євро - повідомляє журналіст Фабріс Хокінс. Французький колектив та форвард мають угоду, згідно з якою він не отримує частину грошей який йому винен клуб. Наразі майбутнє Кіліана у столиці Франції не визначена. Проте його доля перебуває в руках самого футболіста. ПСЖ не планує пропонувати йому новий контракт. Люди Кіліан Мбаппе Команди ПСЖ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте