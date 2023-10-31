Французький нападник відреагував на виграний аргентинцем його восьмий Золотий м'яч.
Кіліан Мбаппе, getty images
31 жовтня 2023, 10:26
Напередодні відбулася церемонія вручення нагород за підсумками футбольного року від журналу France Football, під час якої свій восьмий Золотий м'яч у кар'єрі отримав нападник збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі.
Нападник збірної Франції та Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе, який посів третє місце у голосуванні за цю нагороду, привітав свого колишнього одноклубника та суперника у фіналі чемпіонату світу-2022 з перемогою.
"Вітаю, Лео, з цим призом. Ти його заслужив", — написав Кіліан Мбаппе в своєму Instagram.
Нагадаємо, раніше Ліонель Мессі заявив про свою впевненість у тому, що Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд у майбутньому виграють свої Золоті м'ячі.