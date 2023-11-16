Франція

Француз може поїхати з Лазурного узбережжя.

Півзахисник французького Монако Юссуф Фофана найближчим часом може поповнити ряди одного з європейських грандів. Про це повідомляє RMC Sport.

Ювентус проявляє серйозну зацікавленність у Фофана. Скаути туринців кілька тижнів відвідували матчі "монегасків", слідкуя за півзахисником.

Зазначається, що 24-річним футболістом також цікавляться ПСЖ та Манчестер Юнайтед. В останні дні літнього трансферного вікна англійський клуб навіть зробив пропозицію щодо оренди Фофана з опцією викупу, але вона не влаштувала Монако.

Діючий контракт гравця з клубом діє до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону, Юссуф Фофана зіграв за Монако 12 матчів та віддав три результативні передачі.