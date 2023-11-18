Франція

Гравець має можливість виступати за збірну Камеруну.

Французький центральний нападник ПСЖ Юго Екітіке може змінити футбольне громадянство, повідомляє SportsZone.

Гравець може відмовитися від виступів за збірну Франції, куди його навіть не викликають, заради Камеруну.

Повідомляється, що президент місцевої футбольної асоціації Самуель Ето'о особисто зустрінеться з 21-річним нападником, щоб переконати його приєднатися до камерунської національної збірної.

Таким чином, Камерун може отримати ще одну опцію в атаці для виступів на Кубку Африки, який відбудеться у січні-лютому 2024 року.

У цьому сезоні на рахунку Екітіке лише 8 хвилин в одному матчі за ПСЖ. Останнім часом він не потрапляє навіть на лаву запасних.