Франція

Травма зіпсувала чудовий дебют молодого француза у збірній.

Вчора, 17-річний півзахисник ПСЖ Варрен Заїр-Емері дебютував за збірну Франції у матчі кваліфікації до Євро-2024 проти Гібралтару (14:0) та відразу забив гол, але на 20-й хвилині зустрічі був замінений через отриману травму.

За інформацією Le Parisien, терміни відновлення півзахисника ще не визначено остаточно, але початкові обстеження показали, що він не зможе зіграти проти Монако у Лізі 1 (24 листопада) та Ньюкасла у Лізі чемпіонів (28 листопада).

Травму молодого дебютанта також прокоментував головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

"Травма значна. Озираючись назад, можу сказати, що вона могла бути ще серйознішою. Не варто поспішати з висновками, але поки що все виглядає достатньо обнадійливо", — сказав французький фахівець.

Цього сезону, Заїр-Емері зіграв за ПСЖ 15 матчів, забив два голи та віддав п'ять результативних передач.